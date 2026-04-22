Martín, hijo de Palito Ortega, habló de sus adicciones: "Fue un proceso duro"

Según lo consignado por Florencia Estors en abril de 2026, tras un extenso periodo de silencio y casi un año de tratamiento en una clínica de salud mental, Martín Ortega decidió compartir su vivencia personal. En agosto de 2025, su padre Palito Ortega había adelantado que el joven se encontraba mejor e incluso comentó que "Por momentos está en casa" después de un tiempo en rehabilitación.

Actualmente, el hijo de Evangelina Salazar explicó que "Durante mucho tiempo estuve luchando con una adicción" y recordó que "en el 2025, llegó a un punto crítico en el que tuve que ir a rehabilitación, donde estuve casi doce meses". Sobre su estancia en la institución especializada, el protagonista definió que "Fue un proceso duro y lleno de desafíos, pero también de mucho aprendizaje y crecimiento".

Con una mirada renovada, el hermano de Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario se mostró optimista respecto a su presente y futuro. En sus declaraciones recientes afirmó que "Hoy puedo decir que me siento muy bien, más fuerte y con otra perspectiva" y aprovechó para reconocer el acompañamiento recibido.

Al respecto señaló que "Quiero agradecer a mi familia, amigos que me acompañaron y a muchos de ustedes, que me mandaron mensajes". Martín también enfatizó sus planes venideros asegurando que "Estoy con muchas ganas de lo que viene, con ilusión, y confiando en el camino que tengo por delante".

Finalmente, dedicó una parte de su mensaje a brindar aliento a quienes atraviesan circunstancias parecidas a la suya. El integrante del clan Ortega manifestó que "Para los que estén pasando por una situación familiar, quiero decirles que hay una forma de salir de las adicciones" y concluyó su descargo pidiendo a los afectados "que tomen la decisión o que se dejen ayudar. Se puede".