El árbitro del VAR Héctor Paletta explicó por qué no llamó a revisar la jugada más polémica del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, en la que el conjunto local reclamó un penal en los minutos finales del partido. La decisión generó una fuerte controversia tras la victoria xeneize por 1 a 0.

La acción en cuestión fue un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área, que desató el reclamo de todo River. Sin embargo, desde el VAR consideraron que no se trató de una infracción clara y evidente, motivo por el cual Paletta no convocó al árbitro principal, Darío Herrera, para que revisara la jugada en el monitor.

Según se desprende de la interpretación arbitral, el contacto existió pero no alcanzó la intensidad suficiente como para modificar la decisión de campo. Este criterio está alineado con el protocolo del VAR, que solo interviene ante errores claros, lo que fue utilizado como argumento para sostener la decisión tomada durante el encuentro.

La jugada ocurrió en el cierre del partido disputado en el estadio Monumental, donde Boca se impuso con un gol de penal convertido por Leandro Paredes tras una mano sancionada con intervención del VAR en el primer tiempo.

La polémica no tardó en escalar: jugadores, cuerpo técnico e hinchas de River cuestionaron duramente la decisión, mientras que incluso desde el ámbito arbitral hubo respaldo a la actuación de Paletta. A su vez, el club elevó reclamos formales ante la AFA por lo sucedido en el clásico.

El episodio volvió a poner bajo la lupa el uso del VAR en el fútbol argentino y reavivó el debate sobre los criterios de interpretación en jugadas determinantes, especialmente en partidos de alta trascendencia como el Superclásico.