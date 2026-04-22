La histórica cooperativa láctea SanCor fue declarada en quiebra por la Justicia, marcando el desenlace de una profunda crisis económica y productiva que se arrastraba desde hace años. La empresa, emblema del sector lechero argentino, ya había solicitado su propia quiebra tras no poder sostener su funcionamiento.

El proceso judicial se da luego de un prolongado deterioro financiero que incluyó cesación de pagos, falta de liquidez y una deuda cercana a los 120 millones de dólares. La situación se volvió insostenible tras el fracaso del concurso preventivo y la imposibilidad de alcanzar acuerdos con acreedores o encontrar inversores que garantizaran la continuidad.

Uno de los puntos más críticos fue el impacto sobre los trabajadores. Según denunciaron desde el gremio del sector, la empresa acumulaba hasta ocho meses de salarios impagos, además de deudas por aguinaldos y otras obligaciones laborales, reflejando el colapso de su estructura operativa.

La crisis de SanCor no es reciente: se trata de un proceso de años, con caída sostenida de la producción, cierre de plantas, despidos y pérdida de participación en el mercado. De haber sido líder de la industria, la firma redujo drásticamente su volumen de procesamiento y su estructura productiva.

Fundada en 1938 y convertida durante décadas en una de las principales cooperativas lácteas del país, SanCor llegó a ser un símbolo del modelo productivo argentino. Sin embargo, problemas financieros, decisiones empresariales fallidas y un contexto económico adverso terminaron por llevarla a su situación actual.

La quiebra abre ahora un escenario de incertidumbre sobre el futuro de sus plantas, la continuidad de la marca y el destino de cientos de trabajadores, en un caso que vuelve a encender alarmas sobre la situación de la industria láctea nacional.