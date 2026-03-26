En el marco del mes de la prevención del cáncer de cuello uterino, el Servicio de Ginecología del Hospital Rawson puso en marcha una campaña de tamizaje masivo durante todo el mes de marzo ante una demanda creciente que preocupa a los profesionales de la salud. Según explicó la doctora y tocoginecóloga María Laura Tinto a DIARIO HUARPE, la convocatoria superó las expectativas semana a semana.

“Todos los viernes se anotaron aproximadamente 100 personas con útero que desean realizarse los estudios preventivos”, indicó. Esta alta concurrencia dejó afuera a muchas mujeres que no llegaron a ser atendidad, reflejando una mayor conciencia social pero también evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los controles.

El objetivo principal de la campaña es detectar de manera temprana posibles lesiones antes de que aparezcan síntomas. En este sentido, la especialista remarcó la importancia del tamizaje: “Permite identificar a las personas con riesgo de desarrollar la enfermedad y tratarlas a tiempo”.

Los resultados del año pasado respaldan esta estrategia: se realizaron durante cuatro viernes unos 400 estudios y se detectaron seis lesiones de alto grado que pudieron ser tratadas de forma oportuna, evitando complicaciones mayores.

Prevención y acceso: claves del sistema

El tipo de estudio varía según la edad. Para mayores de 30 años se realiza el test de VPH, mientras que en menores se indica el Papanicolaou (PAP). Ambos controles son fundamentales y deben iniciarse entre los tres y cinco años desde el comienzo de las relaciones sexuales, extendiéndose hasta los 65 o 70 años.

Una de las innovaciones y solución ante la demanda es la modalidad de autotoma para el test de VPH. Esta opción permite que la mujer realice la toma de la muestra en su domicilio o en el centro de salud de forma sencilla, con elementos proporcionados en cualquier salita cercana a su hogar.

"La finalidad de la autotoma es poder llegar a todas las mujeres que se pueda porque muchas veces la mujer deja para lo último su salud y prioriza su familia o los quehaceres", reflexionó la profesional

Descentralizar para mejorar la atención

Pese al alto nivel de concurrencia en el hospital Rawson, desde el sistema de salud afirman que buscan descentralizar la atención. Los estudios también se realizan en centros de salud periféricos (CAPS), lo que permitiría descomprimir el hospital y garantizar una cobertura más amplia.

“La idea es que la paciente se testee en su centro de salud y, si hay un resultado positivo, sea derivada al hospital para el tratamiento”, detalló la profesional.

En este punto, aclaró que un resultado positivo no implica necesariamente la presencia de cáncer, sino la detección de una posible lesión que requiere estudios más específicos.

Seguimiento y concientización

Los resultados pueden demorar entre 30 y 40 días, y el sistema incluye un seguimiento activo de las pacientes. En caso de no retirar los estudios, el equipo de salud se comunica para asegurar la continuidad del tratamiento.

Desde el Hospital Rawson insisten en que la prevención es la herramienta más efectiva: controles periódicos, acceso a estudios y seguimiento médico son claves para reducir el impacto del cáncer de cuello uterino en la población.