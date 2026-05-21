En el marco de los festejos de la Revolución de Mayo, el tradicional desfile de los alumnos de los jardines de infantes de la Municipalidad de Santa Lucía volvió a llenar de color, música y emoción las calles del departamento. En esta edición, el foco estuvo puesto en la masiva convocatoria: más de 380 niños y niñas fueron los grandes protagonistas, acompañados por docentes, auxiliares y familias que dieron vida a una jornada profundamente patriótica.

El gobernador Marcelo Orrego participó del evento patrio. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

La actividad contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y el intendente Juan José Orrego, quienes compartieron el paso de los pequeños, luciendo vestimentas tradicionales, banderas argentinas y escarapelas. Durante la jornada, el mandatario provincial destacó la importancia de estos actos: “Recordé la importancia de honrar la esperanza y la convicción de libertad de 1810, usando símbolos como la escarapela y celebrando el 25 de Mayo para mantener nuestra identidad”, expuso el máximo mandatario sanjuanino.

Los más pequeños le pusieron color al desfile. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

Por su parte, el intendente Juan José Orrego puso en valor el alcance del sistema educativo municipal. "La verdad que el departamento viene creciendo en materia educación, contenemos a 297 niños desde los 45 días de vida hasta los 3 años que comienzan con el proceso educativo. Lo más importante es cómo valoramos la educación y el nivel pedagógico con el que se van estos niños ya al sistema obligatorio", resaltó el jefe comunal.

Juan José Orrego, intendente de Santa Lucía. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.

El intendente hizo hincapié en el espíritu de la celebración: "Muy feliz conmemorando este 25 de mayo una revolución patria con los mismos principios, con la libertad con la dignidad, para que todos seamos parte de una sociedad que siempre comprende y entiende que tiene que estar al lado de la gente".

En cuanto a la participación de la comunidad, el intendente de Santa Lucía señaló: "Estamos reunidas todas las familias santaluceñas, disfrutando de esto, de compartir, de interactuar, de jugar con nuestros hijos, los papás caracterizados, las docentes caracterizadas como la época y la verdad contando una historia de nuestras tradiciones y nuestra historia para que quede arraigado en el tiempo y que vaya trasmitido de persona en persona y tiempo".

Finalmente, el funcionario santaluceño aprovechó para repasar el presente del departamento: "La verdad que Santa Lucía no para, no deja de avanzar, construye todos los días, hoy tenemos 11 plazas en ejecución, 3 polideportivos que vamos a estar inaugurando y seguimos fortaleciendo el comercio y llevamos adelante obras como el parque de Santa Lucía. Trabajando mucho, lógicamente con el FODERE que nos van a venir bien con planificación estratégica".

El desarrollo del desfile permitió que cientos de familias santaluceñas compartieran una jornada de revalorización histórica. El acto concluyó entre aplausos, consolidándose una vez más como un espacio de integración intergeneracional donde la masiva participación de los 380 niños reafirmó el compromiso del departamento con sus tradiciones y su identidad cultural.

Las mejores fotos del desfile en Santa Lucía

Los más pequeños le pusieron color al desfile. FOTO: SERGIO LEIVA // DIARIO HUARPE.