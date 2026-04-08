El vóley sanjuanino se prepara para vivir una de sus fiestas más grandes. En diálogo con el programa Te lo Tengo que Decir, Roberto Alos, manager, DT y referente de la organización, brindó detalles de lo que será la decimoquinta edición de la Copa Pablo Batista, que este año coincide con el 25° aniversario de la disciplina en el club."Esta copa empezó muy chiquita por allá por el 2010 con 16 equipos; hoy tener 77 equipos presentes es un montón para nosotros", destacó Alos. El crecimiento ha sido tal que la organización debió sumar una cancha auxiliar externa para descongestionar el cronograma en el mítico estadio de la Avenida Circunvalación.Una logística gigante para 1.100 jugadoresEl torneo, que reúne a las categorías sub-16 en ambas ramas (varones y mujeres), movilizará a más de mil jóvenes provenientes de diversas provincias argentinas y una nutrida delegación de Chile. "Tenés aproximadamente 1.100 jugadores que van a estar rondando por San Juan y por el club todo el día", explicó el organizador.La magnitud del evento no pasó desapercibida para las autoridades: el torneo ha sido declarado de interés social, cultural y deportivo por la Legislatura provincial, valorando el esfuerzo amateur que posiciona a San Juan como sede del desarrollo deportivo regional.Formato y precios: un plan para la familiaPara quienes nunca asistieron, Alos describió una postal única en el país: "Van a ver en simultáneo siete canchas en una nave gigante, que es el gimnasio del Hispano. Es muy bonito". Además del espectáculo deportivo, habrá stands de comida, indumentaria, pantallas gigantes y transmisión oficial por streaming.\tEntrada: Tendrá un valor mínimo de $1.500.\tServicios: Se permite el ingreso con equipo de mate; hay tribunas y espacios recreativos.\tInicio: Jueves 9 de abril a las 16:00 horas.\tActo Central: Viernes 10 de abril a las 19:00 horas.San Juan presente con sus departamentosAdemás de los clubes tradicionales, esta edición contará con un hito federal para la provincia. Por primera vez participará un equipo de Jáchal, sumándose también Media Agua, Sarmiento, a la grilla de entre 12 y 14 equipos sanjuaninos que buscarán dejar el trofeo en casa.La actividad será intensa: las jornadas comenzarán a las 8 de la mañana y se extenderán, en muchos casos, hasta pasada la medianoche. "Es un equipo de trabajo muy lindo; profes que están a full para que la copa salga de la mejor manera", cerró Alos, invitando a todos los sanjuaninos a ser parte de esta fiesta del deporte.Los equipos y gruposCon equipos de San Juan, Mendoza, San Luis, La Rioja, La Pampa, Santa Fe, Catamarca y Chile, la competencia promete un nivel de juego elevado y una gran convocatoria.Rama Masculina:El cuadro masculino estará dividido en 6 zonas:Zona AClub HispanoAlianza Rivera VoleyDefensores del NorteClub Deportivo StoutZona BObras SJRacing de CastexPlaneta VoleySan Martín PacíficoPintana VoleyZona CLibertad VoleyExcelsiorMGSM Voley MendozaAusoniaProvoleyZona DASEBACeceUPCNCepeda Voley MendozaSan Martín de PorresZona EUniversidadMendoza de RegatasUniversidad CatólicaAtlético RiojanoZona FLafinurMaipú VoleyMuranoUVTRama femenina:En la rama femenina, la más numerosa, el torneo estará compuesto por 10 zonas:Zona 1Hispano BlancoMunicipalidad de LavalleUNAVEstadio EspañolPeñablancaZona 2Libertad VoleyExcelsiorAlianza Rivera VoleySporting Racing VoleyHispano AzulZona 3Obras AMuranoAndes TalleresSoé VoleibolMedia AguaZona 4Colo ColoUniversidad ALafinurLinaresUVT BZona 5UPCN AUniversidad CatólicaDefensores del NorteClub ZadaObras BZona 6Universidad BCírculo PolicialAusonia AASEBAPlaneta VoleyZona 7ChicureoMGSM Voley MendozaTunuyánSol NacienteUVT AZona 8Ausonia BVosther VoleyUNCuyoSan Martín de PorresUPCN BZona 9Racing de CastexMendoza de RegatasJockey ClubDon BoscoPintana VoleyZona 10San Martín PacíficoMunicipalidad de PocitoAtlético RiojanoProvoleyBoston College