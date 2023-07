"Por Daniela y por Fabián, tengo que decir Chimbas Te Quiero", así comenzó su discurso en el acto que presidió en Chimbas el precandidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa. El dirigente del Frente Renovador encabezó la concentración en la que el intendente Fabián Gramajo, José Luis Gioja y la lista de precandidatos nacionales en San Juan fueron los anfitriones. En un marco en el cual todos los discursos fueron muy duros para con Juntos por el Cambio, Massa dijo que se comprometerá con una mirada federal y manifestó que "a los sanjuaninos ningún pituquito de Recoleta les dirá lo que hacer".

En el acto de Gioja y Gramajo, el precandidato nacional fue muy crítico para con los dirigentes de JxC y, más allá de "ponerle un límite" a su accionar en San Juan, dijo que continuará con las políticas públicas clave para la provincia: "Vengo a comprometerme con la tierra que demostró que la minería sustentable se puede hacer, con la provincia que hará que las inversiones mineras se dupliquen el año que viene en la Argentina".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El actual ministro de Economía también criticó el ajuste que los "pituquitos de recoleta" supuestamente quieren aplicar para con los jubilados de todo el país.

"Vine hoy a San Juan a comprometerme con los sanjuaninos, a defender un proyecto de país y de provincia, a defender a nuestros jubilados, que son la primera variable de ajuste cuando ellos hablan de ajuste. Vamos a hacer gobierno y vamos a defender a los jubilados. Vamos a trabajar para que cada vez que la inflación le gane a las jubilaciones, el Estado ponga un refuerzo", planteó.

Entre otras cosas, Massa felicitó a la subagrupación San Juan Vuelve por "haberse levantado" después del golpe de las elecciones del 2 de julio y continuar militando a pesar de la derrota. También le pidió a los sanjuaninos continuar militando hacia el 13 de agosto para lograr una victoria.

Juan Carlos Gioja sobre Massa

En los últimos días, circularon algunas declaraciones del precandidato a senador nacional, Juan Carlos Gioja, que había manifestado que traerlo a Massa a San Juan no sumaba. Sin embargo, el actual diputado provincial planteó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que lo que en realidad quiso decir es que "no es cuestión de pelearse entre quién trae a Massa o no a San Juan".