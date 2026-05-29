El actor y dramaturgo Mauricio Dayub regresará a San Juan con “El Equilibrista”, el multipremiado unipersonal que se convirtió en uno de los fenómenos teatrales más convocantes de los últimos años en Argentina y el exterior.

La función será el domingo 7 de junio, a las 20, en la sala principal del Teatro Sarmiento. Las entradas tienen valores de entre $45.000 y $50.000, según la ubicación.

La obra acumula ocho años en cartel, más de 900 funciones, presentaciones en siete países y más de 500.000 espectadores. Antes de llegar a San Juan, Dayub celebrará precisamente la función número 900 en General Alvear, Mendoza, como parte de una gira nacional e internacional que continúa activa.

Una historia íntima que se volvió universal

“El Equilibrista” propone un recorrido emocional por la memoria familiar, la infancia y la identidad. La historia parte de un viaje personal que Dayub realizó años atrás al pueblo donde habían nacido su madre y sus abuelos, en la ex Yugoslavia.

Según contó el actor, esa experiencia reveló un secreto familiar guardado durante más de cinco décadas y terminó convirtiéndose en el núcleo de una obra que conecta con públicos de distintas generaciones y culturas.

“Creo que es una contrapropuesta a la frialdad, a la indiferencia y a la falta de empatía que tiene el mundo con nosotros”, afirmó Dayub sobre el fenómeno teatral.

El espectáculo combina actuación, música, humor, recursos visuales y destrezas físicas. Sobre el escenario, el actor interpreta múltiples personajes, manipula más de 30 objetos, toca instrumentos musicales y realiza escenas de equilibrio y cambios de vestuario a la vista del público.

“Yo quise hacer un espectáculo absolutamente opuesto a la idea clásica de un unipersonal”, señaló. También explicó que la propuesta nació como un homenaje a figuras como Charlie Chaplin y Buster Keaton, artistas capaces de combinar actuación, riesgo físico y recursos escénicos.

El vínculo con el público

Uno de los aspectos distintivos de “El Equilibrista” es el contacto directo que Dayub mantiene con los espectadores al finalizar cada función. El actor contó que, desde el estreno, decidió esperar al público en el hall del teatro y ofrecer incluso la devolución del dinero a quienes no disfrutaran de la obra.

Con el tiempo, ese intercambio se transformó en parte esencial del espectáculo.

“Lo que me cambió es que el teatro para mí ahora es aquel que puede pasar de la ficción a la realidad”, sostuvo. “Cada vez es distinto porque cada vez me voy a encontrar con espectadores que no sé lo que les va a pasar”.

La obra ya pasó por escenarios de Argentina, España, Chile, República Dominicana, Israel, Uruguay y Estados Unidos, con funciones en ciudades como Madrid, Tel Aviv, Montevideo y Miami.

Entradas y precios

La presentación en San Juan será el domingo 7 de junio a las 20 en el Teatro Sarmiento, ubicado sobre avenida Alem Norte 34, en Capital.

Los valores de las entradas son:

Platea Baja filas 1 a 14: $50.000

Platea Baja filas 15 a 20: $47.000

Pullman: $45.000

Gradas: $45.000

Las entradas pueden adquirirse a través de EntradaWeb.