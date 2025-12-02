Maxi López contó qué le dijo a Wanda Nara tras separarse de Icardi

El quiebre entre Wanda Nara y Mauro Icardi trajo de vuelta una historia familiar marcada por años de conflictos y tensiones. En este escenario, la voz más buscada era la de Maxi López, el exfutbolista que finalmente se sentó en el piso de SQP para hablar sin filtros sobre su vínculo con Wanda y la conversación clave que mantuvieron cuando ella decidió separarse de Icardi.

El exdelantero relató que esta conversación se dio a principios de año, específicamente cuando viajó a Argentina. Él y Wanda compartieron una comida familiar con los hijos y las novias. Fue durante ese encuentro que Wanda le planteó lo que estaba atravesando, contándole que tenía "este problema".

Maxi López decidió no involucrarse en conflictos personales, enfocándose en la estabilidad emocional de los menores. Cuando Wanda le comentó sobre la separación, López le transmitió su postura de manera sincera y sin reproches: "Cuando me comentó que se estaba separando, le dije: ‘Si es lo que te hace feliz, está bien. Lo que sí, no entres en el tema de los chicos’".

El exfutbolista sostuvo que no fue el único en expresar esa prioridad, afirmando que "Yo se lo dije. A mí me parece que el padre tiene que ver a sus hijas, y uno de mis hijos le dijo lo mismo". Con esto, dejó claro que incluso en el entorno familiar existía un consenso sobre la importancia de no trasladar las tensiones a los más jóvenes.

López aprovechó su testimonio para trazar una diferencia con el pasado, cuando su propia separación coincidió con el inicio del vínculo de Wanda e Icardi. Marcando distancia de esos viejos errores, declaró que "Ellos se comportaron de otra manera, pero yo me comporto de esta porque soy así".

El acercamiento entre Maxi y Wanda, tras años de tensión, se consolidó durante la crisis matrimonial de ella y, especialmente, cuando se hizo pública la enfermedad que atravesó. Este reencuentro más maduro los orientó al bienestar de los chicos, lo que llevó a López a declarar: "No me importa cómo se comportan entre ellos, me importa que mis chicos estén afuera de los problemas lo máximo posible".