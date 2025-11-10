El delantero de River, Maxi Salas, protagonizó un grave episodio de violencia en plena Bombonera al golpear a un joven que registraba con su celular la salida del plantel visitante tras la derrota frente a Boca. El hecho, ocurrido minutos después del final del Superclásico, quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente y desató un fuerte repudio en redes sociales.

Las imágenes muestran el momento en que Salas, visiblemente alterado por la caída de su equipo, se aparta del grupo de jugadores, se acerca al joven y le propina una trompada sin mediar palabra. El agredido no forma parte del club ni de la organización del partido y se encontraba filmando por su cuenta el paso de los futbolistas.

El episodio sorprendió a los presentes y agravó la situación de un plantel ya tensionado por una racha negativa y críticas al rendimiento. En el entorno de River, hubo malestar por la conducta del delantero y varios hinchas reclamaron una sanción ejemplar para el jugador.

Hasta el momento, desde el club no hubo un comunicado oficial ni declaraciones públicas de Salas. La agresión profundiza la preocupación por la falta de control emocional en un contexto de máxima presión deportiva y suma un nuevo capítulo a la crisis futbolística que atraviesa el equipo.