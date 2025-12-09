En una sesión cargada de simbolismos políticos, tensiones sociales y un clima de expectativa provincial, el Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, antes conocido como San Jorge. La decisión legislativa constituye un hecho de magnitud histórica: no solo es la primera explotación metalífera avalada desde la sanción de la Ley 7722 en 2007, sino que también representa un antes y un después para la minería mendocina, una actividad que durante casi dos décadas transitó un camino de controversias, debates técnicos y paralización.

El proyecto se ubica en la Estancia El Yalguaraz, en Uspallata, departamento de Las Heras, y prevé una inversión estimada de 560 millones de dólares. Sus propietarios, la suiza Zonda Metals GmbH y el Grupo Alberdi de Argentina, proyectan extraer cobre mediante procesos de flotación, sin el uso de sustancias prohibidas por la legislación vigente. La aprobación legislativa, por lo tanto, no solo habilita el desarrollo minero, sino también inaugura la posibilidad de que Argentina cuente con su primera explotación de cobre en funcionamiento.

La normativa 7.722 exige que cualquier actividad minera —en etapas de prospección, exploración o explotación— cuente con una Declaración de Impacto Ambiental ratificada por ley. Sin embargo, desde su implementación hace casi veinte años, solo algunos proyectos exploratorios avanzaron en ese camino. Ninguno de explotación había obtenido la aprobación definitiva… hasta ahora. Esta votación, por lo tanto, se interpreta como un punto de inflexión que podría redefinir el desarrollo productivo y económico de Mendoza.

Un debate intenso en la Cámara Alta

La sesión comenzó a media mañana y rápidamente tomó un tono trascendental. PSJ Cobre Mendocino fue el primer proyecto del paquete minero tratado por los senadores, lo que ya anticipaba el peso político de la jornada.

Desde el oficialismo se expusieron detalles técnicos de la DIA, destacando la adecuación del proyecto a los parámetros que establece la Ley 7722. Se subrayó que el emprendimiento no utilizará sustancias químicas como ácido sulfúrico, cianuro o mercurio, y que su aprobación podría motorizar una matriz productiva largamente discutida en la provincia.

Uno de los apoyos más significativos vino del senador Martín Rostand, de La Unión Mendocina, quien adelantó el acompañamiento mayoritario de su bloque: “Este no es un voto de confianza al Gobierno. Es un voto de confianza al desarrollo minero bajo un control político reforzado”, afirmó.

En contraste, legisladores del peronismo y del sector kirchnerista expresaron objeciones. Gerardo Vaquer sostuvo que la DIA era “inválida” y que su carácter “condicionado” representaba un riesgo ambiental y económico. Cristina Gómez, Félix González y Helio Perviú también rechazaron el proyecto, mientras que González anticipó que la declaración sería judicializada por supuestas debilidades técnicas.

No obstante, dentro del mismo peronismo también hubo voces que se apartaron del rechazo. El senador Pedro Serra votó afirmativamente y llamó a abandonar las “falsas dicotomías” entre minería y agricultura. “La 7722 está vigente y la voy a defender, pero es posible convivir”, aseguró.

Desde el Partido Verde, Dugar Chappel sumó argumentos técnicos en contra, señalando observaciones realizadas por la Universidad Nacional de Cuyo y por el Departamento General de Irrigación.

Finalmente, la senadora oficialista Natacha Eisenchlas cerró el debate subrayando el impacto estratégico de esta aprobación y la oportunidad histórica que representa para diversificar la economía provincial.

Protestas y un operativo de seguridad reforzado

Mientras el Senado discutía, miles de manifestantes se reunieron en los alrededores de la Legislatura para rechazar el avance del proyecto. Organizaciones sociales, ambientales y políticas confluyeron desde Uspallata y el Valle de Uco en caravanas que generaron un fuerte operativo policial.

Por decisión del Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de Mendoza, las protestas quedaron concentradas en Plaza Independencia para evitar cortes y eventuales incidentes en el microcentro. La tensión fue constante, aunque no se registraron enfrentamientos graves.

Lo que viene: plazos, obras y desafíos

Con la aprobación legislativa, solo resta la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo provincial. A partir de ese momento comenzará un largo proceso técnico-administrativo: la empresa deberá completar la factibilidad económica definitiva, avanzar con la ingeniería de detalle y someter cada etapa al aval de la autoridad de aplicación.

Las obras de construcción de la mina podrían demorar entre 18 y 24 meses, por lo que la puesta en marcha del proyecto se estima para 2027 o incluso 2028.

Un proyecto con historia: la “segunda oportunidad”

El yacimiento de cobre y oro en Uspallata fue descubierto en la década de 1960, pero su desarrollo estuvo repetidamente frenado. En 2011, durante la gestión de Celso Jaque, una propuesta similar llegó al recinto legislativo, pero fue rechazada de forma unánime en medio de un clima social adverso.

En enero de 2025, los nuevos propietarios presentaron una alternativa al proyecto original. La DIA obtuvo el aval técnico de organismos como la UNCuyo, IADIZA, IANIGLA y el Departamento General de Irrigación, aunque acompañada de observaciones. Esa declaración, finalmente, fue la que recibió la ratificación legislativa este martes.

San Jorge, ahora rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, logró así su revancha catorce años después, dando inicio a una etapa inédita para Mendoza y para el país: la era del cobre.

