Este miércoles 4 de febrero se vivirán las finales de la División “B” Masculina en la cancha de Colón Junior, en una jornada que reunirá a las principales categorías formativas y a la Primera División, con partidos decisivos y gran expectativa.

La actividad comenzará desde temprano con los encuentros de divisiones inferiores, que buscarán cerrar el torneo con el título, y tendrá como plato fuerte la final de Primera División, donde estará en juego mucho más que un campeonato.

El cronograma se abrirá a las 18:30 con la final de Sub 13, en la que Villa Hipódromo se enfrentará a Trinidad. Luego, desde las 19:30, será el turno de la Sub 15, con el duelo entre Villa Hipódromo y San Ciro. A las 20:30, la Sub 17 tendrá su definición con el cruce entre Los Álamos y Defensores de Los Andes.

El cierre de la jornada llegará a las 22 con la final de Primera División, donde Batistella y Mineros buscarán quedarse con el triunfo. El ganador de este encuentro obtendrá el derecho a disputar el partido decisivo frente a Solares por el segundo ascenso a la Primera División, lo que le suma un condimento especial a la definición.

El valor de la entrada general será de $5.000, y se espera una importante concurrencia de público para acompañar una noche cargada de definiciones y emociones en el fútbol local.