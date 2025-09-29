Policiales > En Rawson
Menor de 16 años baleó a su excuñado por defender a su hermana de una agresión
POR REDACCIÓN
Un adolescente de 16 años quedó vinculado a la Justicia tras ser señalado como el autor de un disparo con arma de fuego que impactó en el pecho de su excuñado. El incidente ocurrió el domingo a la madrugada, cerca de la 1:30 horas, en una cuadra oscura del barrio La Quebrada, Rawson, detrás del camping Foecyt.
Fuentes policiales indicaron que la víctima, un hombre mayor de edad, ingresó al hospital Guillermo Rawson con una herida de arma de fuego en el pecho. Los médicos informaron que su condición es estable y que será sometido a intervención quirúrgica en las próximas horas.
El móvil del ataque está directamente relacionado con la violencia de género. El adolescente relató que disparó a su excuñado porque este "golpeaba a su hermana". Incluso, el propio baleado manifestó que la discusión se originó luego de que él hubiera agredido previamente a la hermana del joven agresor.
Poco después de que el herido llegara al centro de salud, una mujer se presentó en la comisaría acompañada por el menor que quedó formalmente vinculado al caso.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.