Un adolescente de 16 años quedó vinculado a la Justicia tras ser señalado como el autor de un disparo con arma de fuego que impactó en el pecho de su excuñado. El incidente ocurrió el domingo a la madrugada, cerca de la 1:30 horas, en una cuadra oscura del barrio La Quebrada, Rawson, detrás del camping Foecyt.

Fuentes policiales indicaron que la víctima, un hombre mayor de edad, ingresó al hospital Guillermo Rawson con una herida de arma de fuego en el pecho. Los médicos informaron que su condición es estable y que será sometido a intervención quirúrgica en las próximas horas.

El móvil del ataque está directamente relacionado con la violencia de género. El adolescente relató que disparó a su excuñado porque este "golpeaba a su hermana". Incluso, el propio baleado manifestó que la discusión se originó luego de que él hubiera agredido previamente a la hermana del joven agresor.

Poco después de que el herido llegara al centro de salud, una mujer se presentó en la comisaría acompañada por el menor que quedó formalmente vinculado al caso.