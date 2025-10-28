La sección Yo Emprendo del clásico programa Yo Te Invito, que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV (19.2 TDA) y Kick, conducido por Ana Paula Zabala y Alejandro López, presenta a emprendedores sanjuaninos y sus negocios. En esta oportunidad, el espacio destacó a Meraki Creaciones, un emprendimiento que combina creatividad, manualidades y personalización.

Publicidad

“Meraki significa hacer algo con amor y poniendo el alma en ello, y eso es justamente lo que intento transmitir en cada proyecto”, explicó Mariángel López, fundadora de Meraki. El emprendimiento nació en 2018 y se consolidó como una opción única para regalos y eventos personalizados. “Empecé haciendo cosas para regalar a mi familia y amigos, y un día me dije: ¿por qué no ofrecerlo al público? Así surgió Meraki”, agregó.

Meraki se especializa en manualidades personalizadas: cuadros de madera en forma de corazón, imanes con fotos tipo Polaroid, pilusos pintados a mano y todo tipo de objetos que los clientes pueden adaptar a sus preferencias. “Trabajo con fotos que me envían por WhatsApp o mail, armo el cuadro y queda listo para entregar. Cada pieza es única”, explicó Mariángel.

Publicidad

El emprendimiento también ofrece experiencias creativas para eventos. Mariángel arma mesas completas con todos los materiales necesarios para cumpleaños, baby showers o reuniones con amigos. “Yo llevo los manteles, individuales, pinceles, pinturas y los stencil. Ellos pintan mientras disfrutan del momento. Lo más lindo es ver cómo las personas disfrutan y se llevan algo hecho con sus propias manos”, dijo la emprendedora.

Además, Mariángel mencionó la posibilidad de personalizar regalos especiales: “Hice opciones para padrinos y madrinas, Día de la Madre, baby showers… todo lo que me pidan, siempre trato de darle un toque único. Incluso mi mamá y amigos artesanos me ayudan en algunas partes de la producción”.

Publicidad

Meraki Creaciones comenzó a expandirse fuera de San Juan. “Este año hicimos un envío a Río Negro, y la idea es poder llegar a más lugares del país”, indicó Mariángel, quien sueña con abrir un mini taller donde pueda exhibir sus creaciones y ofrecer clases. “Me gustaría que la gente venga, vea mis productos y también aprenda, pero siempre poniendo el alma en lo que hago”, concluyó.

Con un enfoque en la calidad, la creatividad y la atención personalizada, Meraki Creaciones se consolida como un referente local que demuestra que los emprendimientos sanjuaninos pueden combinar talento, innovación y pasión.

Para solicitar un regalo creativo o contratar mesas personalizadas para eventos familiares, podés contactarla a través de su cuenta de Instagram: @merakicreaciones_sj, o comunicarte directamente por celular al 2645319309.