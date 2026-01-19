Los países del Mercosur lograron un avance histórico en sus relaciones comerciales con la Unión Europea (UE). Según el acuerdo firmado en Asunción, Paraguay, la UE eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del bloque sudamericano, equivalente a aproximadamente 61.000 millones de dólares estadounidenses.

Los Estados parte del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— emitieron un comunicado conjunto celebrando la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Interino de Comercio, que establecen un marco integral para el intercambio de bienes y servicios, la inversión y el desarrollo económico.

El acuerdo otorga además acceso preferencial a otro 7,5% de las exportaciones, equivalente a 4.700 millones de dólares, beneficiando así a casi la totalidad de los productos sudamericanos que ingresan al mercado europeo. Con esta apertura, el Mercosur accede a un mercado de 450 millones de consumidores y cerca del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Según el comunicado oficial, la medida permitirá mejorar las condiciones comerciales, fortalecer la competitividad de las empresas regionales y generar mecanismos de cooperación en áreas estratégicas que impulsarán el crecimiento económico y social de los países miembros.

“Con esta firma, los Estados parte del Mercosur reafirman su compromiso con la integración regional, el desarrollo y la cooperación internacional, consolidando una relación estratégica de largo plazo que generará beneficios concretos para los ciudadanos, las empresas y la economía de la región”, concluyó el documento.