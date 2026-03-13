El Ministerio de Gobierno de San Juan informó que se extendió el plazo de inscripción para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito, un beneficio destinado a estudiantes y docentes de toda la provincia.

Según comunicaron desde la cartera provincial, la nueva fecha límite para completar el trámite será el 31 de marzo, por lo que quienes aún no se hayan registrado tendrán más tiempo para acceder al beneficio que permite viajar sin costo en el transporte público.

Cómo realizar la inscripción

Las personas interesadas deberán completar la inscripción de manera online a través del sitio oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o utilizando el bot de CIDi San Juan (Ciudadano Digital), siguiendo los pasos indicados en la plataforma cidi.sanjuan.gob.ar.

El sistema permite realizar el trámite de forma digital, agilizando el proceso para estudiantes y docentes que utilizan el transporte público para trasladarse a sus instituciones educativas.

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Desde el Gobierno provincial recordaron que el trámite debe realizarse exclusivamente a través de las vías oficiales habilitadas, con el objetivo de garantizar la correcta gestión del beneficio y evitar inconvenientes durante el proceso de inscripción.