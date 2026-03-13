El Torneo Apertura de la División A Masculina 2026 no da respiro. Tras un inicio electrizante, el certamen más importante del futsal local pone en marcha su segunda jornada con una programación cargada de acción. Este viernes, la actividad será casi total con siete encuentros repartidos en diferentes puntos de la provincia, todos iniciando a las 21:00.

Entre los duelos más destacados de la noche, el SEC recibirá en su casa a Barrio Escobar, mientras que en Rawson, el Gigante de Rawson será testigo del choque entre Unión y Defensores de Argentinos. Por su parte, Sportivo Desamparados buscará hacerse fuerte en el Camping del Poder Judicial ante Barrio de Pie. A su vez, Las Águilas serán locales de Barrio CGT, Barrio Mercedario ante Villa Porres, La Gloria frente a Hualilán y Barrio Rivadavia vs. Alianza.

Para aquellos que se queden con ganas de más, la fecha tendrá su capítulo final el domingo 15 de marzo. En el Barrio Altas Cumbres, Krause se medirá ante Minero a partir de las 21, cerrando así una segunda parada que empezará a marcar tendencia en la tabla de posiciones.

Desde la organización recordaron la importancia de la puntualidad y el respeto a las localías en un torneo que año tras año demuestra el crecimiento del futsal en San Juan.