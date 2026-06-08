La historia de los certámenes mundiales destaca a un grupo reducido de futbolistas que marcaron una era por su efectividad frente al arco. En la cima de esta clasificación histórica se mantiene Miroslav Klose, quien acumuló 16 goles en 24 partidos disputados entre las ediciones de 2002 y 2014. Detrás del alemán aparecen Ronaldo con 15 tantos en 19 encuentros y Gerd Müller con 14 goles en apenas 13 presentaciones con Alemania Federal.

Lionel Messi ocupa el cuarto lugar de esta tabla histórica con 13 goles mundialistas tras su consagración en Qatar 2022. El capitán argentino comparte esa cifra con el francés Just Fontaine. Su marca se alcanzó a lo largo de cinco Copas del Mundo y resultó determinante para el tercer título albiceleste con siete festejos en la última edición.

Kylian Mbappé es el principal candidato a seguir escalando posiciones entre los futbolistas en actividad. El delantero francés suma 12 goles en apenas dos Mundiales y a sus 27 años tiene margen para acercarse al récord de Klose. En la lista también destacan Pelé con 12 goles, además de Jürgen Klinsmann y Sándor Kocsis con 11 anotaciones cada uno.

La nómina se completa con Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas, Gary Lineker, Grzegorz Lato, Thomas Müller y Helmut Rahn, quienes registran 10 goles en la competencia.