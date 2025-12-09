Nicolás Pépé, extremo marfileño del Villarreal, volvió a poner en el centro del debate la eterna comparación entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero esta vez con una analogía inesperada inspirada en Dragon Ball Z. La declaración del futbolista se volvió viral y generó opiniones divididas entre fanáticos del fútbol y del anime.

Consultado sobre la histórica rivalidad, Pépé sorprendió al asociar a los astros con personajes de la famosa serie japonesa: “¿Conoces Dragon Ball Z? ¿Sabes quién es Vegeta? Siempre hablaba así, enfadado. ¿Y quién no hablaba? Gokú. Eso es todo. Messi es Gokú. Cristiano es Vegeta. Siente la frustración de que alguien pequeño esté delante de él siempre. No hay un jugador que pueda mirar a los ojos a Lionel Messi”, explicó.

El marfileño no se detuvo en la comparación: también cuestionó el valor de los números del portugués desde su llegada al Al-Nassr. “¿1000 goles? Desde que llegó metió 200 penales, 200. Messi sabe hacer goles, hacer pases, gambetear, hacer jugar al equipo, crear espacios. Messi lo hace; Cristiano, no”, lanzó, reafirmando su posición y generando un intenso debate en redes sociales.

La metáfora de Pépé volvió a demostrar que, incluso después de más de dos décadas, la rivalidad Messi-Cristiano sigue siendo tema de conversación mundial. Esta vez, los superhéroes del anime se suman al debate, dejando en claro que las comparaciones entre los dos astros del fútbol nunca pasan desapercibidas.