La organización de los Martín Fierro de Streaming, que será tarea de Olga, generó un fuerte cruce mediático con Luzu, uno de los canales más importantes de la plataforma. La polémica se originó después de que se divulgara la noticia sobre la organización de las ternas sin que Luzu hubiera sido contactado a tiempo.

Nicolás Occhiato, fundador y conductor de Luzu, se defendió "muy enojado" después de que se diera a entender que su canal había rechazado participar en el anuncio de las ternas.

Publicidad

La versión oficial de Olga fue explicada por su fundador, Migue Granados, en LAM. Granados relató que la iniciativa de Olga era que todos los canales principales se encargaran de informar las ternas al mismo tiempo, de manera que el evento se sintiera "de todos" y no solo "el evento de Olga".

Sin embargo, el proceso de notificación tuvo fallas. Granados explicó que se comenzó a dialogar con los canales principales, y se le mandó al periodista Ángel de Brito la lista de los que habían confirmado, pero "faltaban tres porque tenemos otro tipo de diálogo con Luzu, Vorterix y Azzaro, es entre productores".

Publicidad

Granados reconoció abiertamente el error en la comunicación y validó la molestia de su colega. El conductor de Olga admitió que a Luzu "todavía" no le habían avisado. Respecto a la queja de Occhiato en Twitter, Granados declaró: "lo que dijo Nico en twitter, tiene razón y me dio por las b... que se diga eso porque los íbamos a llamar el lunes". Granados intentó zanjar la polémica asegurando que les habló por WhatsApp y les explicó la situación.

Pese a la justificación de Granados, Occhiato deslizó que la situación pudo haber sido intencional para dejarlo mal parado: “La idea no fue no participar, pero si ya empieza así la situación, y justo se olvidaron de nosotros…”.

Publicidad

Granados finalizó su intervención reconociendo la importancia del canal de Occhiato: "Van a ganar un montón de cosas, sin lugar a dudas, son pioneros". Además, reiteró su deseo de que la premiación sea inclusiva: "Los queremos mimar para que vengan, queremos que sea una fiesta de todos".

La transmisión de las ternas del Martín Fierro de Streaming se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre, y la ceremonia de entrega será televisada por Telefe y Olga de manera simultánea, el próximo 14 de diciembre.