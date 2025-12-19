El presidente Javier Milei onvocó a su Gabinete a un asado de fin de año que se realizará este lunes en la Quinta Presidencial de Olivos, en la residencia oficial donde vive el mandatario en la zona norte del Gran Buenos Aires. El encuentro será una ocasión para repasar el año político y social y compartir un brindis de cierre de 2025 con los principales funcionarios de su administración.

La convocatoria incluye a ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, entre ellos a la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y titulares de carteras clave como Economía, Interior, Defensa y Cancillería, junto con otros funcionarios de confianza habituales de la Casa Rosada.

Publicidad

La reunión se da en un contexto en que el oficialismo continúa negociando en el Congreso la sanción del Presupuesto 2026, un tema clave para el Gobierno y para las definiciones políticas del próximo año. Aunque el asado no será una reunión de trabajo formal, según fuentes cercanas al Gabinete el encuentro servirá para afianzar vínculos personales entre funcionarios y balancear un año de intensa agenda política.

El uso de la Quinta de Olivos, la residencia presidencial por excelencia en Argentina, ha sido tradicional para este tipo de eventos institucionales y sociales en la administración de turno. Su extensión y función permiten combinaciones de actos oficiales y reuniones de equipo de gobierno en un mismo espacio.

Publicidad

La agenda de Milei y su equipo continuará con las negociaciones presupuestarias y otras iniciativas legislativas, pero este asado marca un gesto de cierre de etapa antes de las fiestas y del receso legislativo, en medio de un año político cargado de definiciones.



