El presidente Javier Milei llegó a Noruega este martes, en medio de la incertidumbre generada por la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz. La delegación presidencial, que partió el lunes a las 20, aterrizó este martes para dar el presente en la ceremonia y ratificar su posición geopolítica alineada a la de Donald Trump contra el autoproclamado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La actividad principal será el miércoles a las 9, cuando María Corina Machado reciba el Nobel de la Paz por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano.

Publicidad

Sin embargo, la asistencia de Machado está sujeta a la situación de su hijo Ricardo, quien expresó sentirse "muy emocionado y orgulloso" antes de la ceremonia, pero evitó dar precisiones sobre el paradero de su madre. La líder venezolana ha estado clandestina desde agosto de 2024, después de denunciar manipulación en los comicios en los que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor.

El viaje del mandatario estuvo en duda, pero terminó de confirmarse el sábado cuando la institución aseguró que la propia Machado había precisado telefónicamente que asistiría a la gala de premiación. El contexto de seguridad y conectividad aérea complejizó su desplazamiento fuera de Venezuela.

Publicidad

Milei también protagonizará un encuentro con el Rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre, con el objetivo de potenciar vínculos políticos y económicos. El mandatario diseñó un viaje exprés debido a los compromisos legislativos que deberá enfrentar a finales de año. La delegación partirá el miércoles a las 16 y aterrizará en territorio argentino el jueves a las 9.30.

Fuente: Infobae