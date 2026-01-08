Milei recibe a la antichavista Elisa Trotta por la liberación de presos en Venezuela

Este 08 de enero de 2026, el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a la exembajadora Elisa Trotta para abordar la crisis en Venezuela. La reunión ocurre mientras Donald Trump encabeza una transición tras capturar a Nicolás Maduro.

Según fuentes oficiales, el objetivo es evaluar la situación general y la importancia de “la presión internacional y el foco en la inmediata liberación de todos los presos políticos, incluyendo a los dos argentinos allí secuestrados”, en referencia a Nahuel Gallo y Germán Giulani.

Respecto a los avances en materia de derechos humanos, Patricia Bullrich declaró: “Estados Unidos apunta hacia la liberación de los presos”. Trump, por su parte, reconoció un buen vínculo con la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez, y afirmó: “Nos están dando todo lo que consideramos necesario”. Al ser consultado sobre el tiempo que EE.UU. supervisará la transición, el líder republicano descartó plazos breves y aseguró: “Yo diría que mucho más tiempo”.

Finalmente, sobre la reconstrucción económica del país caribeño, Trump manifestó: “Vamos a usar petróleo y vamos a sacar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente”.