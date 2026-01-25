El presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos en marzo para encabezar la Argentina Week, un evento orientado a la promoción de inversiones que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York.

La actividad tendrá lugar en Manhattan y se extenderá durante tres jornadas, con el objetivo de posicionar a la Argentina como un destino atractivo para inversores globales. El encuentro contará con el respaldo de bancos internacionales y se enmarca en la estrategia de alineamiento del Gobierno nacional con los Estados Unidos.

La participación del mandatario fue confirmada este sábado por el propio Milei, quien replicó en su cuenta de X un mensaje del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. En esa publicación, el diplomático definió a la Argentina Week como “el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente”.

Según lo previsto, el evento reunirá a funcionarios, referentes del sector financiero y potenciales inversores, en un contexto en el que el Gobierno busca fortalecer la agenda económica externa y atraer capitales para distintos sectores productivos del país.

El viaje de Milei se suma a otras visitas oficiales realizadas desde el inicio de su gestión y refuerza la agenda internacional del Ejecutivo, con foco en la relación bilateral con Estados Unidos y en la promoción económica de la Argentina en los principales centros financieros.