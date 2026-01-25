El fatal episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando a un camión tipo grúa, que circulaba en sentido contrario, se le “desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja” e impactó de lleno contra el lateral del conductor de la camioneta Fiat Strada en la que viajaba el mandatario junto a su familia.

Conforme a la información del portal del diario La Arena, la acompañante alcanzó a maniobrar la camioneta y pudo sacarla a la banquina, lo que evitó consecuencias mayores para el resto de los ocupantes.

Al momento del accidente, Otamendi se dirigía hacia la Costa en una caravana de tres vehículos junto a un grupo de amigos, al tiempo que la pareja del jefe comunal y sus dos hijos fueron trasladados al Hospital de General Acha, donde se encuentran fuera de peligro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, Ataliva Roca y personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Héctor López.

Debido a las tareas de peritaje, el tránsito en la zona permaneció interrumpido por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta pasadas las 11hs. de la mañana del domingo.