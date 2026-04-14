Un reloj de bolsillo de oro de 18 quilates que perteneció a John Jacob Astor IV, el hombre más rico a bordo del Hundimiento del Titanic, será subastado el próximo 22 de abril en Chicago y ya genera una fuerte expectativa internacional por su valor histórico y económico.

La pieza, un modelo de Patek Philippe vendido originalmente por Tiffany & Co. en 1904, tiene más de 120 años y forma parte de los objetos personales recuperados tras la tragedia.

Según estimaciones iniciales, el reloj podría venderse entre 300.000 y 500.000 dólares, aunque no se descarta que supere ampliamente esa cifra debido a su procedencia única y su excelente estado de conservación.

Uno de los aspectos que más valor le aporta es su trazabilidad: el reloj fue recuperado directamente del cuerpo de Astor tras el naufragio en 1912 y permaneció durante más de un siglo dentro de su familia, pasando de generación en generación.

La historia personal del magnate también suma peso simbólico. Durante el hundimiento, ayudó a su esposa embarazada a subir a un bote salvavidas y se quedó en el barco, en cumplimiento de la regla de “mujeres y niños primero”, en uno de los episodios más recordados de la tragedia.

La subasta estará a cargo de Freeman’s Auction, donde también se ofrecerá un lápiz de oro que pertenecía al empresario. Este tipo de reliquias sigue despertando interés global: el récord actual lo tiene otro reloj vinculado al Titanic, que fue vendido por más de 2 millones de dólares.

Más de un siglo después, el objeto no solo representa un artículo de lujo, sino también un testimonio directo de una de las tragedias más impactantes de la historia, que continúa generando fascinación en todo el mundo.