El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, expresó un fuerte respaldo al presidente Javier Milei y pidió “paciencia” ante el proceso económico que atraviesa el país, al afirmar que “las cosas están mejor que nunca” en medio de la crisis.

Las declaraciones del diplomático se dieron en un contexto de estrecha sintonía entre el gobierno argentino y la administración de Donald Trump, que ha manifestado en reiteradas oportunidades su apoyo a la gestión libertaria. Lamelas ya había elogiado públicamente decisiones del Ejecutivo, como la política exterior adoptada frente a Irán.

El embajador, de perfil activo en redes sociales, se convirtió en una figura clave en la relación bilateral, con mensajes que no solo respaldan al Gobierno sino que también buscan reforzar el alineamiento político y económico entre ambos países.

En ese marco, el mensaje de “paciencia” apunta a sostener el rumbo de las reformas impulsadas por Milei, que atraviesan un período de ajuste y generan impacto social, pero que desde Washington consideran necesarias para estabilizar la economía argentina.

El posicionamiento de Lamelas no es aislado. Desde su llegada al país, el diplomático ha manifestado en varias ocasiones su apoyo explícito al rumbo del Gobierno, incluso en temas sensibles de política interna, lo que generó críticas de sectores opositores por una supuesta injerencia.

A pesar de las controversias, el respaldo estadounidense se mantiene firme y refuerza el vínculo estratégico entre ambos gobiernos, en un escenario donde la Casa Rosada busca consolidar su programa económico con apoyo internacional.