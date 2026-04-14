La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la venta, distribución y uso de un perfume tras detectar posibles riesgos para la salud, en el marco de controles que buscan garantizar la seguridad de los productos cosméticos en el país.

La medida se tomó luego de que el organismo identificara irregularidades en el producto, considerado un “lote experimental”, lo que implica que no cumple con los requisitos sanitarios necesarios para su comercialización.

Según se informó, uno de los principales problemas es que no se puede asegurar la composición real del perfume ni las condiciones en las que fue elaborado, lo que impide garantizar su seguridad para el uso humano. Este tipo de situaciones enciende alertas sanitarias, ya que los cosméticos deben cumplir estrictos controles antes de salir al mercado.

Desde el organismo explicaron que los productos sin registro o con datos irregulares son considerados ilegítimos, y su uso puede implicar riesgos como reacciones alérgicas, irritaciones u otros efectos adversos en la salud.

Por este motivo, la Anmat ordenó la prohibición total del producto en todo el territorio nacional, incluyendo su comercialización en plataformas online, y recomendó a los consumidores suspender su uso de inmediato en caso de haberlo adquirido.

La decisión se enmarca en una serie de controles más amplios sobre cosméticos y productos de cuidado personal, donde se detectan con frecuencia artículos sin autorización sanitaria o con etiquetado falso, lo que impide verificar su origen y calidad.

En este contexto, el organismo recordó la importancia de adquirir productos habilitados oficialmente, ya que solo aquellos que cuentan con registro sanitario garantizan condiciones mínimas de seguridad y eficacia para los consumidores.