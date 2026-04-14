El Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, inicia este martes 14 de abril un nuevo juicio por el fallecimiento de Diego Maradona.

Tras el escándalo vinculado a la jueza Julieta Makintach y diversas dilaciones, el proceso busca determinar si los imputados cometieron homicidio simple con dolo eventual por abandono y mala praxis.

Durante la noche del lunes 13, Gianinna Maradona compartió una fotografía con su padre y expresó que "Estamos más cerca, es mañana. Te amo" reflejando su esperanza ante el comienzo de la etapa judicial. El tiempo transcurrido desde la anulación del primer juicio resultó muy doloroso para los hijos de Diego Maradona, quienes manifestaron indignación e impotencia al ver cómo se desmoronaban los logros previos.

En la jornada inicial se repasarán los lineamientos del debate y se prevé que el jueves declaren los primeros testigos. El esquema de testimonios contempla primero a la familia, luego a los peritos y profesionales de la junta médica y finalmente a los acusados. Dalma y Gianinna Maradona planean asistir a todas las audiencias, aunque la normativa indica que solo podrán permanecer en el recinto una vez que hayan brindado su declaración ante el tribunal.