Las tendencias de moda para 2026 dan un lugar central a los accesorios, que se perfilan como elementos clave para definir looks tanto en pasarelas como en el street style, impulsando desde maxi bolsos hasta joyería audaz y piezas que aportan identidad a los conjuntos.

Entre los accesorios en alza, cinturones anchos, gafas de sol de formas retro y joyería sobredimensionada encabezan las preferencias, sumando personalidad a atuendos sobrios o extravagantes por igual. También retornan con fuerza sombreros estructurados y bufandas llamativas, que combinan funcionalidad con estilo.

Junto a ellos, la moda 2026 propone un regreso a lo clásico con piezas de inspiración vintage que revalorizan cortes tradicionales, tejidos elegantes y siluetas atemporales. Los looks integran prendas como sacos estructurados, pantalones de corte recto y camisas blancas impecables, que se adaptan a distintos estilos y edades.

Los diseñadores también apuestan por texturas y materiales de calidad, colocando el foco en la sustentabilidad y una elección consciente de piezas que trasciendan temporadas, en complemento con accesorios que definen, no saturan el conjunto.

Este enfoque de moda combina lo nuevo y lo clásico para ofrecer looks versátiles y personales, donde los accesorios no solo complementan, sino que muchas veces son el centro de atención, marcando una tendencia que se proyecta con fuerza para el año que viene.