La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los valores que deberán abonar los monotributistas en diciembre de 2025. Aquellos que se encuentren en las categorías I, J y K enfrentarán cuotas superiores a $500.000, dependiendo de si su actividad es de servicios o comercio de bienes.

Las categorías del monotributo se determinan en función de los ingresos y egresos del contribuyente, y la cuota mensual incluye el impuesto integrado (IVA y Ganancias), aportes previsionales y obra social. ARCA además adelantó que la próxima actualización de estos valores se realizará en febrero de 2026, tomando en cuenta la inflación del último semestre.

Montos de las cuotas para diciembre 2025:

Categorías I, J y K presentan los valores más altos:

Categoría I: total a pagar $721.650,46 en servicios y $355.672,64 en comercio.

Categoría J: $874.069,29 en servicios y $434.895,92 en comercio.

Categoría K: $1.208.890,60 en servicios y $525.732,01 en comercio.

Los valores contemplan el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social, con variaciones según el tipo de actividad.

Además, ARCA estableció límites para las transferencias a través de billeteras virtuales durante diciembre, con controles especiales en plataformas como TEMU y SHEIN, y continuará supervisando estas operaciones para evitar irregularidades.

