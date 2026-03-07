Comenzar marzo de 2026 con un smartphone nuevo ya no implica un gasto imposible. En Argentina, el mercado de celulares económicos avanzó de forma notable y hoy es posible conseguir equipos con buenas prestaciones por menos de 300 dólares. Pantallas de calidad, cámaras potentes y baterías duraderas son parte de una oferta que achicó la brecha con los modelos premium.

Las principales marcas apostaron a mejorar su gama de entrada, optimizando tanto el hardware como el software para ofrecer dispositivos confiables para el uso diario. En ese contexto, Samsung, Motorola y Xiaomi concentran algunas de las mejores alternativas para quienes buscan un celular funcional sin pagar precios elevados.

Publicidad

Entre los modelos más destacados aparece el Samsung Galaxy A36, que se posiciona como uno de los más completos del segmento. El equipo cuenta con una pantalla AMOLED brillante y nítida, ideal para consumir contenido multimedia. Además, su principal ventaja está en el soporte de software y las actualizaciones a largo plazo, un aspecto clave para quienes planean utilizar el dispositivo durante varios años.

Otra alternativa dentro de la misma marca es el Samsung Galaxy A17 5G, pensado para quienes buscan conectividad moderna a bajo costo. Si bien su rendimiento apunta al uso cotidiano más que a tareas exigentes como el gaming, permite aprovechar las redes 5G y navegar con mayor velocidad.

Publicidad

Motorola, por su parte, continúa destacándose en el apartado de la autonomía. El Moto G Power (2026) sobresale por su batería de gran capacidad, que permite superar una jornada completa de uso sin necesidad de recargar el dispositivo. Esto lo convierte en una opción ideal para usuarios intensivos que priorizan la duración de la batería.

Dentro de la misma línea, el Moto G Play (2026) ofrece una experiencia de Android casi puro, con pocas aplicaciones preinstaladas. Esta característica mejora la fluidez del sistema y evita el exceso de programas que suelen ralentizar a los teléfonos de gama baja. Con una pantalla amplia y rendimiento estable, se presenta como un dispositivo práctico para el uso cotidiano.

Publicidad

Entre las opciones más competitivas también aparece el Redmi Note 15 4G, de Xiaomi, que apuesta a ofrecer la mayor cantidad de funciones posible por un precio accesible. El equipo prescinde de conectividad 5G, pero compensa con otros puntos fuertes como una batería de gran capacidad y una cámara principal de 108 megapíxeles.

Este modelo también destaca por su pantalla amplia y vibrante, ideal para entretenimiento y juegos livianos, además de una carga rápida que supera a varios de sus competidores directos. Su sistema HyperOS permite además un alto nivel de personalización para los usuarios.

Con estas propuestas, la gama baja de 2026 dejó de ser sinónimo de limitaciones y se consolidó como una alternativa inteligente para quienes buscan tecnología confiable sin realizar grandes inversiones. En un contexto económico exigente, estos dispositivos muestran que hoy es posible acceder a un smartphone completo sin romper el presupuesto.