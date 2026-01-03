Los monotributistas argentinos que deban actualizar su categoría tienen tiempo hasta el 5 de febrero para realizar la recategorización del Monotributo, el trámite semestral que permite ajustar la categoría según los ingresos, el consumo de energía, la superficie del local o los alquileres registrados en los últimos 12 meses.

La recategorización es obligatoria para quienes hayan tenido variaciones en sus parámetros de actividad durante el último año: si los ingresos o alguno de los demás parámetros superan o quedan por debajo de los límites de la categoría actual, corresponde modificarla en el sistema de Monotributo de ARCA.

El trámite se realiza en línea a través del portal de Monotributo con CUIT y clave fiscal, y ARCA incorporó una opción simplificada que permite visualizar automáticamente la facturación anual del contribuyente, facilitando la evaluación del encuadre correcto.

Quienes no deban recategorizarse (porque no hubo cambios relevantes en sus parámetros o porque llevan menos de seis meses de actividad) no están obligados a realizar el trámite y mantendrán su categoría vigente.

La recategorización semestral se realiza siempre en febrero y agosto, tomando en cuenta los ingresos y demás parámetros del año calendario inmediato anterior. El efecto de la nueva categoría opera para los siguientes seis meses del régimen simplificado. A partir de este período, los monotributistas podrán también hacer el trámite desde dispositivos móviles a través de la app ARCA Móvil o desde la web de Monotributo, lo que agiliza el cumplimiento de esta obligación fiscal.