Un hombre y su hijo de 10 años vivieron una verdadera pesadilla cuando fueron emboscados por un motochorro en el departamento San Martín. El delincuente los encañonó, rompió una ventanilla del vehículo y escapó con una mochila que contenía $2.000.000.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, minutos antes de las 23. Según fuentes policiales, la víctima fue identificada como Ariel Araujo, de 39 años, quien circulaba en su Fiat Cronos junto a su hijo en dirección a su vivienda cuando advirtió que un motociclista le hacía señas.

De acuerdo a su denuncia en la Comisaría 19ª, el sujeto, que se movilizaba en una moto tipo enduro, lo sobrepasó y lo obligó a detener la marcha sobre calle Laprida, antes de llegar a Mitre. En ese momento, el asaltante descendió del rodado, se acercó al vehículo y, sin mediar palabras, extrajo un arma de fuego tipo pistola.

Acto seguido, el delincuente golpeó el automóvil con la cacha del arma y destrozó la ventanilla trasera. En cuestión de segundos, tomó la mochila que se encontraba sobre el asiento y que contenía el dinero, para luego darse a la fuga.

Tras concretar el robo, el asaltante corrió, subió nuevamente a la motocicleta y escapó rápidamente del lugar. El hombre y su hijo quedaron en estado de shock, sin poder reaccionar ante la violencia del episodio, aunque afortunadamente no sufrieron heridas.

Los investigadores presumen que el motochorro habría seguido a la víctima desde Capital, aunque todavía no se pudo establecer en qué circunstancias Araujo había obtenido el dinero. Tampoco se confirmó si se trata de un comerciante o si había retirado efectivo momentos antes del ataque. La investigación continúa para dar con el autor del hecho.