La tranquilidad de la mañana de este sábado 29 de noviembre se vio abruptamente interrumpida en Pocito por un trágico siniestro vial que terminó con la vida de un motociclista. El hecho ocurrió sobre calle Vidart, a unos 100 metros al norte de Calle 7, donde un hombre que circulaba de sur a norte perdió el control de su moto y terminó impactando de lleno contra un poste de luz ubicado al costado de la calzada.

La víctima se movilizaba en una Appia estilo chopera, de color rojo. Según la documentación que llevaba consigo, sería oriundo de Santa Lucía. Sin embargo, las autoridades evitaron revelar su identidad hasta que la familia fuera informada formalmente del fallecimiento, respetando el protocolo correspondiente en casos de este tipo.

Las primeras pericias señalan que el golpe afectó principalmente el lado izquierdo del rodado y que, aunque el motociclista llevaba casco, la fuerza del impacto fue letal. Profesionales de emergencias y efectivos policiales constataron el deceso en el lugar, sin posibilidad de maniobras médicas.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación. Una de las hipótesis iniciales es que el hombre podría haberse quedado dormido al conducir, aunque la UFI Delitos Especiales aclaró que no descartan otras posibilidades. La autopsia y los estudios complementarios serán fundamentales para reconstruir con precisión lo ocurrido.