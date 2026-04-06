La muerte de una enfermera en el barrio de Flores volvió a quedar bajo la lupa judicial luego de que su entorno pidiera formalmente reabrir la causa, ante la sospecha de que el fallecimiento podría estar vinculado al uso o desvío de fentanilo, en el marco de una investigación más amplia sobre drogas hospitalarias.

El planteo surge en medio de una serie de casos recientes que exponen un posible circuito ilegal de medicamentos de uso clínico, como el fentanilo y el propofol, sustancias altamente controladas que no se comercializan fuera del ámbito sanitario.

Según trascendió, los familiares consideran que la causa no fue investigada en profundidad y advierten posibles conexiones con otras muertes bajo circunstancias similares, que actualmente están siendo analizadas por la Justicia.

En los últimos días, distintos episodios encendieron alarmas en el sistema de salud, como el hallazgo de un enfermero muerto en Palermo, rodeado de ampollas de fentanilo y otros fármacos, lo que reforzó la hipótesis de una red de desvío y consumo irregular.

Estos casos también se relacionan con investigaciones previas sobre robos de medicamentos en hospitales y su utilización fuera del ámbito médico, incluso en contextos clandestinos, lo que complejiza el escenario judicial.

En este contexto, el pedido de reapertura busca que se profundicen las pericias, se revisen pruebas y se determine si la muerte de la enfermera puede formar parte de una trama mayor vinculada al uso indebido de sustancias anestésicas.

La causa podría dar un giro en los próximos días si la Justicia acepta el planteo y decide avanzar con nuevas medidas, en un escenario donde crece la preocupación por el control y la trazabilidad de medicamentos críticos dentro del sistema de salud.