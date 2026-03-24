Organizaciones de hinchas europeos denunciaron a la FIFA por los elevados precios de las entradas del Mundial 2026 y por el polémico sistema de venta implementado para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La presentación fue realizada ante la Comisión Europea, donde acusan al organismo de prácticas abusivas que perjudican a los consumidores.

El principal reclamo apunta a los valores de los tickets, que en el caso de la final superan los 4.000 dólares en su categoría más económica, cifras muy por encima de ediciones anteriores. Además, los aficionados cuestionan que las entradas más accesibles, anunciadas desde 60 dólares, son extremadamente limitadas o directamente imposibles de conseguir en la práctica.

Otro eje de la denuncia se centra en el sistema de venta, al que califican como poco transparente. Según las organizaciones, la FIFA utiliza precios dinámicos que varían sin criterios claros y genera una “urgencia artificial” para empujar a los usuarios a comprar rápidamente, mediante mensajes y ventanas de venta limitadas.

También cuestionan las condiciones de reventa dentro de la propia plataforma oficial, donde tanto compradores como vendedores deben pagar comisiones que rondan el 15%, lo que encarece aún más el acceso a los partidos. Para los denunciantes, estas prácticas evidencian un abuso de posición dominante por parte del organismo que regula el fútbol mundial.

El malestar de los hinchas no es nuevo: desde que se conocieron los precios, distintas asociaciones advirtieron que asistir al torneo podría costar miles de dólares, sumando entradas, viajes y alojamiento, lo que deja afuera al público tradicional. Incluso seguir a una selección durante todo el certamen puede superar ampliamente los valores de mundiales anteriores.

Mientras tanto, desde la FIFA defendieron su política al señalar que los ingresos generados permiten financiar el desarrollo del fútbol a nivel global. Sin embargo, la polémica crece a medida que se acerca el torneo y pone en discusión el acceso de los hinchas a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.