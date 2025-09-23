El Mundial Sub 20 2025 comenzará el 27 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre, con la final programada en el Estadio Nacional de Santiago. Argentina integrará el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, debutando frente a Cuba el domingo 28 de septiembre a las 20:00 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El equipo dirigido por Diego Placente, campeón como jugador en 1997, afrontará la competencia con ausencias de peso. Franco Mastantuono, recientemente incorporado al Real Madrid, y Claudio “Diablito” Echeverri, transferido al Bayer Leverkusen, no fueron cedidos por sus clubes europeos. Pese a ello, la convocatoria incluye a jóvenes talentos como Gianluca Prestianni, Alejo Sarco, Dylan Gorosito y Santino Andino, quienes aportarán tanto experiencia internacional como proyección local.

Argentina lidera el historial del torneo con seis títulos: 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007. En la competencia se enfrentarán a otros favoritos históricos como Brasil, con cinco campeonatos, Italia, subcampeona de la edición anterior, y Francia, potencia en categorías juveniles.

Entre las novedades, la FIFA implementará el Football Video Support (FVS), un sistema simplificado de revisión de jugadas que reemplaza al VAR tradicional. Podrá aplicarse en goles, penales, expulsiones directas y errores de identidad, con la posibilidad de que los entrenadores soliciten revisiones mediante una “tarjeta verde”.

El calendario argentino contempla partidos clave en fase de grupos:

28 de septiembre: Argentina vs Cuba, 20:00, Estadio Elías Figueroa Brander.

1 de octubre: Argentina vs Australia, 20:00, mismo estadio.

4 de octubre: Argentina vs Italia, 20:00, mismo estadio.

Los octavos de final se disputarán entre el 7 y el 9 de octubre, los cuartos entre el 11 y 12, las semifinales el 15 y la gran final el 19 de octubre. Todos los encuentros serán transmitidos por DSports y la plataforma DGO en vivo.