Los municipios del Gran San Juan se preparan para empezar los operativos sobre el control de venta de pirotecnia. En Santa Lucía, Capital, Rawson y Chimbas hay ordenanzas que prohíben su comercialización y uso. En Rivadavia, una resolución de la Justicia a favor de un particular obstaculizaría la aplicación de la ordenanza municipal, siendo la única jurisdicción en conflicto judicial.

Se viene Navidad y Año Nuevo, fechas en la que muchos ciudadanos aprovechan para tirar fuegos artificiales, aunque esta práctica cada año pierde adeptos por la fuerte concientización que hay sobre los perjuicios de su utilización. Actualmente, en todos los municipios del Gran San Juan se prohíbe la venta, comercialización y uso de la pirotecnia.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Horacio Lucero, secretario de Gobierno de Capital, confirmó que este año harán las inspecciones habituales para impedir que se transgreda la normativa. “Siempre se le ha dado cumplimiento”, dijo el funcionario a DIARIO HUARPE. La ordenanza Nº 11.948 prohíbe "la tenencia, fabricación, comercialización, tránsito, depósito y venta al público mayorista o minorista y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea este de venta libre o no y/o de fabricación autorizada". Es decir, no pueden vender de forma ambulante y tampoco en locales comerciales.

El uso de pirotecnia no sonora está permitida en Chimbas. Foto: gentileza.

El funcionario contó que no han tenido ningún inconveniente en su aplicación, debido a que la municipalidad realiza un trabajo previo para concientizar y advertir a los vendedores sobre la temática. La comuna cuenta con 20 inspectores que estarán abocados a la tarea de hacer cumplir esa regulación. “Hay consenso social sobre esta política. Tirar pirotecnia ya es algo del pasado”, afirmó Lucero. El incumplimiento tiene una multa equivalente al costo de 300 a 600 litros de nafta, el decomiso del material de pirotecnia, la automática inhabilitación y la clausura del local, según información del municipio.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rawson, Guillermo Heredia, también afirmó que multarán e incluso secuestrarán el material si es necesario a aquellos que incumplan la legislación municipal. Como en Capital, está vedada completamente la comercialización de la pirotecnia tanto en lugares públicos como en comercios. “Es una ordenanza que prevé una infracción y se dará cumplimiento a lo que dijo el Concejo Deliberante de acuerdo a la gravedad se puede decomisar los objetos”, indicó. El funcionario municipal contó que cuentan con diez inspectores para realizar los controles, a los que se suman diez más de la Policía Comunal.

En el caso de Chimbas también cuenta con una normativa similar, aunque permite el uso de la pirotecnia no sonora. Está prohibido la venta, uso y comercialización solamente en la vía pública y los negocios pueden ofrecerla si cumplen con los requisitos correspondientes. Desde el municipio, ubicado en el norte del Gran San Juan, fiscalizarán el cumplimiento de la ordenanza para evitar que haya infracciones, según las declaraciones de Natacha Garay, asesora legal de la comuna.

Publicidad

Según la diputada provincial Nancy Picón, en Rivadavia también se encuentra restringida la oferta ambulante, aunque se puede vender en locales debidamente habilitados. El departamento contaba con una ordenanza que prohibía la tenencia, venta, uso y distribución de pirotecnia, pero fue suspendido por la Justicia luego de una presentación que hizo un particular.

El ruido estruendoso daña a personas del espectro autista y a los animales. Foto: gentileza.

Por último, Iván Dávila, director de Rentas de la Municipalidad de Santa Lucía, afirmó que la ordenanza de venta, distribución y uso de pirotecnia en los espacios públicos sigue implementándose como varios años atrás. Desde la comuna harán intensos operativos para velar por la plena ejecución del reglamento.

Bomberos también se suma

El jefe de Bomberos, Carlos Heredia, contó que sumarán a las tareas de inspección para velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales que prohíben la venta callejera de pirotecnia. “Acompañamos a los municipios en la inspección. Los locales que no cuentan con las habilitaciones correspondientes se les labra un acta contravencional y hasta se les puede secuestrar el material”, dijo.

Confirmó que la venta libre de pirotecnia estará habilitada a partir del 20 de diciembre. Por otro lado, Heredia aseguró que hasta el momento no han tenido inconvenientes respecto personas que están violando la legislación vigente.