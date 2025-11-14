Munisaga acepta renuncia clave en la Secretaría de Hacienda de Rawson

El Municipio de Rawson se encuentra en plena reorganización administrativa tras confirmarse la renuncia, la cual fue aceptada, de la secretaria de Hacienda, Evelyn Madueño. La ahora exfuncionaria rawsina decidió dar un paso al costado de la gestión, alegando específicamente cuestiones personales. Fuentes internas de la comuna indicaron que esta decisión de la funcionaria "se venía barajando de hace meses".

Ante este escenario, el intendente Carlos Munisaga se encuentra en la necesidad imperiosa de definir rápidamente quién será el reemplazante de Madueño. La urgencia radica en la necesidad de la gestión de darle continuidad a un área clave como es Hacienda. Evelyn Madueño había asumido las riendas de la Secretaría de Hacienda de Rawson apenas se inició la actual gestión del intendente Munisaga. Anteriormente, ella había sido funcionaria en la comuna de San Martín bajo la intendencia de Cristian Andino.

Un dato relevante del paso de Madueño por la gestión actual es que, a principios de este año, logró "zafar de la reducción y despido" de personal impulsada por el jefe comunal rawsino. De hecho, esa reestructuración provocó que la exfuncionaria tuviera que "gestionar más áreas que se sumaron" a su cartera.

Es importante destacar que, extraoficialmente, indicaron que este movimiento no tiene ningún vínculo con "una mala función ni nada por el estilo", sino que está directamente atado a la decisión personal de Evelyn Madueño de dejar el cargo.

El precedente de Capital y las renuncias aceptadas

El movimiento en Rawson se da pocas semanas después de que otro municipio central del Gran San Juan, Capital, viviera una situación de renuncia masiva de su gabinete, aunque por motivos distintos. DIARIO HUARPE había revelado que todo el gabinete de Capital, la comuna dirigida por Susana Laciar, había presentado su renuncia a la intendenta. Este hecho fue confirmado por el propio coordinador de gabinete, César Aguilar, quien explicó que el motivo principal se fundamentó en la derrota de las Legislativas 2025 en el departamento. Aguilar calificó la acción como una decisión personal que luego "el resto de los muchachos se plegaron en un gran gesto”.

Si bien la intendenta Laciar finalmente desestimó y rechazó aceptar la mayoría de estas renuncias presentadas por su equipo, sí hubo una baja que la jefa comunal de Capital terminó aceptando: la de Adriana Luluaga. Luluaga estaba al frente de la Secretaría de Cultura y había manifestado sus intenciones de no continuar en el cargo "hace tiempo".