Momi Giardina, la nueva eliminada de MasterChef Celebrity

La gala de este lunes en MasterChef Celebrity (Telefe) culminó con la eliminación de Momi Giardina tras un exigente desafío centrado en el atún rojo. La participante optó por preparar un tartar acompañado de mousse de palta, plato que bautizó humorísticamente como “No es balcón, es terraza”. Al explicar su idea, recordó el impacto de haber recibido el delantal negro directo en la jornada anterior: “Sentí que me tiraron al abismo sin avisarme”.

Pese a que terminó su preparación antes de tiempo y bromeó junto a su aliado Andy Chango —incluso simulando limpiar la cocina y ofreciendo ayuda a sus compañeros—, la devolución del jurado fue lapidaria. Germán Martitegui señaló que el resultado no estuvo a la altura, mientras que Donato de Santis lo calificó como “decepcionante”. El error técnico principal fue que el atún no estaba correctamente picado, lo que llevó a Damián Betular a sentenciar: “Está difícil, Momi”.

Tras quedar en el último duelo frente a Chango, Betular confirmó que ella debía abandonar el certamen. En ese momento, Andy le dio su ya clásico “beso de la muerte”, que volvió a cumplir su presagio. Visiblemente conmovida, la humorista agradeció la experiencia: “Tenía la cocina totalmente anulada y ustedes me empujaron. Aprendí, me divertí y me voy con una olla llena de amigos”. Entre lágrimas, concluyó: “Fui muy feliz el tiempo que estuve, mucho más de lo que esperaba”. Su salida se volvió tendencia inmediata en redes sociales, donde estallaron diversos memes ingeniosos.