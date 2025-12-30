A 21 años de Cromañón, una de las noches más trágicas de Argentina

Este martes se conmemora el 21° aniversario de la tragedia de República Cromañón, un suceso ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires que terminó con la vida de 194 personas y dejó al menos 1.432 heridos. El siniestro, ocurrido durante un recital de la banda Callejeros, es considerado la peor tragedia mundial en la historia de la música rock y uno de los desastres no naturales más graves de Argentina.

El incendio se desató aproximadamente a las 22:50 horas mientras el grupo tocaba la canción "Distinto". El fuego se originó cuando un asistente encendió pirotecnia cuyos proyectiles impactaron en una media sombra de plástico inflamable que recubría guata y planchas de poliuretano en el techo.

La evacuación fue caótica debido a que una de las salidas estaba cerrada con candado y alambres, sumado a un corte de luz inmediato. La mayoría de las muertes se produjeron por la inhalación de gases tóxicos como monóxido de carbono y ácido cianhídrico, registrándose solo un fallecimiento por compresión torácico-abdominal.

Este hecho generó profundos cambios culturales y la conformación de colectivos de familiares y sobrevivientes en busca de justicia. Las secuelas persisten décadas después: para el año 2009, cerca del 30% de los sobrevivientes continuaba bajo tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, y uno de cada cuatro de estos pacientes requería medicación con antidepresivos para sobrellevar los daños sufridos.