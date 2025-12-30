Se han cumplido doce años desde que un accidente de esquí en los Alpes franceses alteró para siempre la vida de Michael Schumacher y su entorno íntimo. Con motivo de este aniversario, su esposa Corinna compartió a través de las redes sociales un conmovedor mensaje.

“Extraño a Michael todos los días. Pero no soy solo yo quien lo extraña. Son los niños, la familia, su padre, todos los que lo rodean. Todos extrañan a Michael, pero Michael está aquí; diferente, pero aquí. Sigue demostrándome lo fuerte que es cada día”, comenzó.

Aquel 29 de diciembre de 2013, mientras esquiaba en Méribel, el siete veces campeón de Fórmula 1 impactó contra una roca oculta bajo la nieve, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.

Tras permanecer meses en coma inducido, regresó a su domicilio, el cual fue adaptado como una unidad médica privada con un equipo de 15 profesionales que le brindan atención permanente. Su círculo de visitas es extremadamente reducido, limitado actualmente a solo nueve personas de máxima confianza.

Entre los pocos autorizados se encuentra Jean Todt, exdirectivo de Ferrari, quien declaró sobre el estado actual del piloto: “Michael está aquí, pero no es el Michael que solía ser”.

Se ha reportado que el expiloto no puede comunicarse de forma verbal y solo responde mediante ligeros movimientos de sus ojos. Ante esta realidad, su hijo Mick Schumacher confesó en un documental que daría “cualquier cosa” por poder mantener una charla con él.

En los últimos tiempos, la familia ha mantenido una férrea defensa de su privacidad, ganando incluso una batalla legal contra una revista por publicar una entrevista falsa realizada con inteligencia artificial.

Asimismo, la policía intervino recientemente ante un intento de extorsión por parte de un exempleado que sustrajo material médico privado. Actualmente, los Schumacher han reorganizado su patrimonio, utilizando su propiedad en Mallorca como un refugio seguro para sus celebraciones familiares.