Murió a los 96 años Héctor Alterio, leyenda del cine argentino

Héctor Alterio, una de las figuras más destacadas del cine argentino y español, falleció a los 96 años en Madrid. El 13 de diciembre de 2025, la Academia de Cine de España fue la encargada de comunicar el deceso de este artista cuya carrera se extendió por más de siete décadas,.

Su relevancia en la cultura de ambos países fue consolidada por grandes reconocimientos, como el Goya de Honor en 2004 y el Cóndor de Plata en 2008. El legado de Alterio es palpable a ambos lados del Atlántico, incluyendo la película La historia oficial (1985), que él protagonizó y ganó el Oscar,.

A pesar de su larga trayectoria, Alterio se mantuvo profesionalmente activo hasta el día de hoy, según el comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa, a través de la productora Pentación Espectáculos, donde expresan que el gran actor falleció “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”. Su última labor en teatro fue a los 94 años en el Teatro Reina Victoria de Madrid, con la obra Una pequeña historia, escrita y dirigida por su pareja de casi 60 años, la psicoanalista Ángela Bacaicoa, una pieza que narraba su viaje de ida y vuelta a Argentina,.

El actor, nacido en Buenos Aires en 1929, había debutado en 1948 con la obra “Prohibido suicidarse en primavera”. Tras cofundar la compañía Nuevo Teatro, se convirtió en una figura clave de la renovación teatral argentina en la década del sesenta. Su salto al cine lo colocó en producciones emblemáticas, incluso participando en cuatro de las primeras películas argentinas nominadas a los premios de la Academia de Hollywood, incluyendo La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985), y El hijo de la novia (2001).

Un quiebre fundamental en su trayectoria ocurrió en 1975, cuando se trasladó a España luego de recibir amenazas de muerte por parte de la organización paramilitar Triple A. En España, colaboró con cineastas como Jaime Chávarri, Pilar Miró y Jaime de Armiñán.

La influencia de Alterio en las artes se extiende a su propia familia, pues sus hijos, Malena y Ernesto Alterio, también son actores reconocidos y fueron quienes le entregaron el Goya de Honor en 2004,.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, utilizó la red social X para despedirlo, publicando: “Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, uno de los grandes actores de la historia cultural argentina. Este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena. Alterio fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país. Acompañamos con afecto a su familia, seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor”.

En un homenaje especial que se le rindió en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires el 11 de abril de 2023, donde fue nombrado Personaje Emérito de la Cultura, Alterio había reflexionado sobre su vida, en un auditorio lleno de colegas como Pepe Soriano y Ricardo Darín. Allí, en su discurso, el actor expresó: “Estoy contento de lo que he vivido. Dicen, y con razón, que estoy en tiempo de descuento. No sé si saben que tuve un tío en Chacarita que fue un gran arquero de fútbol; espero atajar varios penales todavía y seguir jugando todo lo que pueda”.