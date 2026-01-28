Murió Adrián Bar líder de Orions y pionero del rock argentino

Adrián Bar, figura emblemática y fundador de Orions Beethoven, falleció este martes a los 73 años. Su productora confirmó el deceso mediante un comunicado oficial: “Lamentablemente queremos comunicar a toda la comunidad artística, rockera, a los medios y al público en general el fallecimiento de uno de los pioneros de nuestro rock nacional, Adrián Bar está descansando en paz”.

El músico, que también lideró la banda Triciclosclos en los 90, será despedido en Santa Clara del Mar, donde sus cenizas se depositarán en el mar argentino en una ceremonia abierta a familiares y amigos.

Durante los años 70, Bar fundó junto a su hermano Ronan la agrupación Orion’s Beethoven, participando en festivales históricos como Pinap, B.A. Rock y La Falda Rock. Su hit de 1982, “Hasta que salga el sol”, inmortalizó la frase “Toda la noche hasta que salga el sol tocando en una banda de rock and roll, sin parar”, la cual condensaba su particular visión del arte y de habitar el mundo. A pesar de compartir escenarios con referentes como Luis Alberto Spinetta y Pappo, Bar siempre eligió la independencia; incluso rechazó sumarse a Los Abuelos de la Nada como guitarrista para enfocarse en sus propios proyectos.

A finales de 2023, el artista compartió una sentida reflexión sobre el paso del tiempo en sus redes sociales: “Finalmente me llegó ese tiempo al que denominan ‘vejez’, donde las cosas circunstanciales suceden en forma diferente a las que estábamos acostumbrados. A mí me pasa, hay cosas que ya no puedo hacer, es lógico, al cuerpo le pasan factura por los excesos realizados, llevo en mi mochila un par de condiciones físicas complicadas, pero no me quejo ni me arrepiento, sigo viviendo como siempre, como toda la vida, es verdad, con algunas limitaciones, pero con el fuego eterno que llevamos dentro brillando, encendido. Cada segundo, cada instante son eternos y efímeros a la vez”.

Recientemente, en diciembre de 2025, el músico incursionó en la literatura al presentar su primer libro, titulado Bueno nada, en la Biblioteca del Congreso. En dicha obra, el editor Daniel Ripoll destacó su compleja personalidad señalando en la contratapa: “Si cada ser humano es en sí mismo la representación carnal de ese uno con el universo, tiendo a creer que Adrián Bar es una de las personas (y personajes) más representativos, o al menos su mente, de esas capacidades y concentraciones múltiples”. Su legado perdura en la trama subterránea del rock nacional, marcada por una ética de libertad y el rechazo a la domesticación de sus orígenes.