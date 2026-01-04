Murió Alicia Ramos Fondeville, la jueza que condenó a Carlos Monzón

A los 90 años de edad, falleció Alicia Ramos Fondeville el pasado 1 de enero de 2026 en la ciudad de Mar del Plata tras enfrentar una grave enfermedad. La magistrada es recordada por encabezar el tribunal que condenó al exboxeador Carlos Monzón a 11 años de prisión por el asesinato de su esposa, Alicia Muñiz, cometido el 14 de febrero de 1988 en el barrio La Florida. Sus restos fueron despedidos en la casa velatoria Sampietro, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 2046, hasta las 14:00 horas de este viernes.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Ramos Fondeville se desempeñó inicialmente en el fuero de menores y como defensora oficial, antes de integrar la Cámara Penal en 1985 con el regreso de la democracia. Allí compartió estrado con los jueces Carlos Pizarro Lastra y Jorge Simón Isaach, quien falleció en febrero de 2024.

Sobre la repercusión del juicio a Monzón, la magistrada aseguró en declaraciones posteriores que “el caso tuvo ‘mayor presencia e impacto que el Juicio a las Juntas Militares’ en los medios”. Asimismo, en una entrevista concedida a La Capital al cumplirse 30 años del debate oral, sostuvo que con ese proceso su carrera “adquirió fama” porque “trascendencia ya tenía”.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata emitió un comunicado oficial: “Con profundo pesar, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata informa el fallecimiento de la Dra. Alicia Ramos Fondeville, acontecido el 1 de enero de 2026 en nuestra ciudad”.

La institución resaltó su legado indicando que “fue una figura histórica de la Justicia local y nacional. Se desempeñó como magistrada de reconocida trayectoria y fue la primera mujer en presidir nuestro Colegio, abriendo camino para la participación femenina en los espacios institucionales de conducción”.

En agosto de 2025, la entidad le otorgó una medalla conmemorativa por su 50º aniversario, destacando que “su liderazgo marcó un hito en la vida de nuestra institución y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. En agosto de 2025, al cumplirse los 50 años de nuestro Colegio, las actuales autoridades le entregaron una medalla conmemorativa en reconocimiento a su legado y a su aporte invaluable a la consolidación de una Justicia cercana, transparente y comprometida con la comunidad”.

El organismo concluyó afirmando que “su vida profesional estuvo signada por la firmeza, la independencia y la vocación de servicio. Su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras de magistrados y funcionarios”.