El fiscal federal Eduardo Taiano difundió un comunicado oficial y brindó precisiones sobre el tratamiento de informes técnicos acerca de la causa de criptoestafa $Libra. El funcionario judicial “reafirmó” su compromiso con el avance de la investigación y con el resguardo del proceso y la información.

El fiscal sale a contestar en realidad sobre las acusaciones y cuestionamientos en su accionar en la fiscalía por esconder pruebas y no sumar al expediente datos contundentes y sensibles a la causa que involucra al presidente Javier Milei y a todo su entorno político, incluyendo a su hermana Karina Milei y sus vínculos con Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Hayden Davis, promotores de la operación de la bitcoin.

Taiano sostuvo que “se encomendó su apertura y análisis a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Durante ese proceso, se emitió el 17 de noviembre de 2025 un informe preliminar, en el que se consignó, entre otras circunstancias, que el trabajo se encontraba “en curso”. Ese informe es privado en tanto no aborda conclusiones definitivas. Es orientador”.

También planteó que “el informe final con conclusiones rigurosas, fue elevado a esta fiscalía el 13 de enero de 2026 y, tras su incorporación al sistema de gestión judicial el 24 de febrero de 2026, quedó disponible para las partes, con anterioridad a la difusión pública de documentación vinculada a la causa acontecida el 6 de marzo de 2026”.

En relación con ello, “la citación testimonial de la periodista Natalia Volosin no tuvo otra finalidad que hacer lugar a una medida solicitada por una de las partes querellantes, a raíz de las inquietudes generadas por la filtración de documentación privada de los imputados”.

“Esa medida fue dejada sin efecto, al conocerse que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, había iniciado un sumario administrativo —Res PER 171/2026— y promovido una investigación penal por esa irregularidad. Esa denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, Secretaría N°20 (causa N° 1007/2026)”.

Finalmente, detalló en el texto que “esta fiscalía reafirma su compromiso con el avance de la investigación, el respeto de las garantías procesales y la adecuada preservación de la información sensible, en resguardo de la eficacia del proceso”.

La causa, está bajo la órbita del juzgado que dirige Marcelo Martínez De Giorgi. Para varios analistas, legisladores e investigadores, consideran que este comunicado es un ejercicio de control de daños. Tras semanas de filtraciones y críticas por la lentitud y parálisis de la causa, el fiscal rompió el silencio con una cronología técnica que busca blindar su actuación frente a las acusaciones de las querellas y la presión mediática.

El núcleo del comunicado de Taiano es justificar por qué pasó casi un año entre el secuestro del celular de Mauricio Novelli (pieza central del caso) y la incorporación de las pruebas al expediente. El argumento de Taiano: sostiene que no hubo retención de pruebas. Según él, el informe preliminar de la DATIP (noviembre de 2025) era solo “orientativo” y privado.

Taiano intenta demostrar que las partes tuvieron acceso a la información “antes” de que se filtrara a la prensa el 6 de marzo. Con esto, busca sacudirse la acusación de haber “cajoneado” documentos que comprometen al entorno presidencial.

Un punto llamativo es que Taiano señala al Procurador General, Eduardo Casal, como parte responsable de las demoras actuales.

Al citar el sumario de Casal, Taiano se presenta como un fiscal condicionado por la propia burocracia del Ministerio Público. Es una forma elegante de decir: “Si no avanzo más rápido, es porque me están investigando a mí por las filtraciones”.

Taiano dedicó un párrafo a explicar por qué citó como testigo a la periodista Natalia Volosin (quien reveló los documentos clave) para luego dar marcha atrás.

Afirmó que la citación no fue iniciativa suya, sino un pedido de una de las querellas para investigar la filtración de “documentación privada” de los imputados.

De esta manera, el fiscal Taiano intenta quedar como el técnico que simplemente sigue procesos, evitando el costo político de ser visto como alguien que persigue el secreto profesional periodístico.

La maniobra polémica

A fines de febrero de este año, el fiscal incorporó al expediente un peritaje realizado en enero por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, con información sobre el contenido del teléfono celular de Novelli. A los pocos días, el diario La Nación informó que en ese peritaje se encontraron borradores de un acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.

Sin embargo, la abogada Natalia Volosín reveló que ese documento ya estaba en manos del fiscal desde noviembre de 2025, y que no se había incorporado al expediente ni se le había dado acceso a las partes.

Tampoco las partes habían podido acceder a los anexos reservados del informe que Taiano sí había incorporado al expediente el 24 de febrero. Finalmente, el fiscal dio acceso a las partes a las 2 documentaciones: las del informe definitivo y el preliminar.

Desde la Fiscalía de Taiano explicaron a Chequeado que “no hubo ninguna demora” en la carga del informe. Destacaron que tanto las medidas que “llevaron al secuestro de los dispositivos electrónicos como al análisis de los mismos por parte de la DATIP” fueron ordenadas por el fiscal, en quien está delegada la investigación.

Y concluyeron que el análisis del celular “fue encomendado con fecha 6 de octubre de 2025 a la mencionada dirección, y una vez recibido el informe final con todas sus conclusiones fue cargado al sistema con fecha 24 de febrero de 2026 para que pueda ser consultado íntegramente por las partes”.

¿Qué dijo la Comisión Investigadora del caso $LIBRA?

Tras las revelaciones del último fin de semana, los diputados que integraron en 2025 la comisión investigadora por la causa $LIBRA se reunieron el lunes para dar una conferencia de prensa.

Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión investigadora, anunció que denunciará a Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por “entorpecimiento de la investigación y el posible encubrimiento de los hechos denunciados”. También, informó que solicitarán al Ministerio Público que el fiscal sea apartado de la causa.

En el expediente judicial, una de las querellas había solicitado a fines de 2025 la recusación del fiscal. Entre otras motivaciones, enumeraba una serie de medidas de prueba que había solicitado esa querella (la de Martín Romeo, que representa a un grupo de damnificados) entre junio y noviembre de 2025 sobre las cuales Taiano no se había expedido.

Por ejemplo, el llamado a indagatoria para Novelli y su socio, Manuel Terrones Godoy, allanamientos a domicilios, oficios a billeteras virtuales y la citación a declaración testimonial del periodista Hugo Alconada Mon y el funcionario Demian Reidel. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó la presentación.