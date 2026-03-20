Tras la incertidumbre generada por el cambio de empresa de catering en Veladero, la firma JSC Soluciones Integrales informó que estima que el 75% del personal actual continuará trabajando en el servicio, en el marco de las negociaciones que aún siguen en curso.

Según el comunicado oficial, quienes decidan continuar “mantendrán su categoría y remuneración, y recibirán una compensación indemnizatoria por parte de la empresa saliente”. En tanto, aquellos trabajadores que opten por no seguir o no cuenten con un cupo laboral, percibirán la liquidación final correspondiente de su actual empleador, la firma Aramark .

Desde la empresa indicaron que este tipo de traspasos “son una situación habitual en minería” y señalaron que el proceso se desarrolla en un esquema de diálogo entre trabajadores, gremios, la firma entrante y la que finaliza su contrato, con acompañamiento de Veladero.

Además, JSC adelantó que se avanza en un plan de trabajo con proveedores locales, junto con proyectos para el procesamiento de alimentos en Iglesia y Jáchal, lo que podría generar nuevas oportunidades laborales en el corto plazo.

El cambio de prestador había generado preocupación entre más de 150 empleados vinculados al servicio de catering, especialmente por la continuidad laboral y las condiciones de contratación. Con este nuevo escenario, se abre una instancia de definiciones para los trabajadores involucrados.