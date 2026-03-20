Con un acto realizado en el Complejo Deportivo de la Universidad Nacional de San Juan, El Palomar, quedó oficialmente inaugurado el Campeonato Argentino Máster y Pre Máster de Natación – Apertura 2026, uno de los eventos más importantes del calendario acuático nacional.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; el titular de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, Sergio Antonini; y el presidente de la Federación Sanjuanina de Natación, Martín Bruno, entre otros funcionarios provinciales y de la UNSJ.

El certamen, que se desarrolla desde el 18 al 21 de marzo, reunirá a cerca de 500 nadadores de todo el país, quienes competirán en distintas pruebas organizadas en series finales con clasificación por edades y tiempos. El Complejo El Palomar vuelve a posicionar a la provincia en el plano nacional como sede de competencias de primer nivel.

El evento es organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, en conjunto con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, que coordina la logística y organización del campeonato, consolidando a la provincia como referencia deportiva.

Durante la apertura, Pablo Tabachnik destacó: “Quiero agradecer a todos los deportistas presentes por el gran esfuerzo que hicieron para estar acá en San Juan. El deporte es una política de Estado y eso nos lleva a desarrollar gran cantidad de programas para la construcción de valores por medio del deporte”.

De esta manera, San Juan continúa afianzándose como protagonista de la agenda deportiva nacional, siendo sede por segundo año consecutivo de un campeonato argentino de natación y reafirmando su compromiso con la promoción y el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas.