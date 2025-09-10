El activista conservador estadounidense Charlie Kirk, una de las figuras más influyentes en el círculo de Donald Trump, falleció luego de ser víctima de un ataque a disparos durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah. El hecho, que ocurrió frente a una audiencia de aproximadamente dos mil personas, ha provocado una profunda consternación en el panorama político de Estados Unidos. Las autoridades de la universidad han confirmado la existencia de los disparos, y el FBI se encuentra a cargo de la investigación para esclarecer los detalles de este trágico suceso.

Publicidad

El incidente tuvo lugar mientras el fundador de Turning Point era el orador invitado en el campus universitario. Según el relato del excongresista Jason Chaffetz a la cadena Fox News, el suceso se produjo durante el segmento de preguntas y respuestas. La difusión de un video captado durante el evento muestra el preciso instante en que Kirk se desploma, generando una reacción de pánico y confusión entre los asistentes. La policía universitaria, junto con agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), se desplegaron en el lugar para asegurar la zona y recabar pruebas.

Las autoridades universitarias emitieron una alerta a los estudiantes para que permanecieran en sus viviendas. Si bien inicialmente se informó sobre la detención de un individuo, un portavoz aclaró posteriormente que la persona aprehendida no era el autor del ataque. Mientras tanto, tanto el presidente Donald Trump como otras importantes figuras políticas expresaron su pesar por la muerte del referente conservador. A través de la red social Truth Social, Trump lamentó la pérdida de "un gran hombre de pies a cabeza" y solicitó oraciones para él.

Publicidad

La reacción ante la noticia trascendió las divisiones partidarias. Por un lado, el vicepresidente JD Vance y el senador por Utah, Mike Lee, manifestaron su dolor y ofrecieron sus condolencias a la familia. Por el otro, la ex vicepresidenta Kamala Harris, del Partido Demócrata, condenó enérgicamente el acto de violencia política y llamó a la unidad para evitar una escalada de hostilidades. Las fuerzas de seguridad no han revelado la identidad del atacante y las averiguaciones continúan en marcha para determinar las motivaciones detrás del crimen.

Nacido en Illinois en octubre de 1993, Charlie Kirk se había destacado por fundar Turning Point, una organización que buscaba atraer a los jóvenes hacia los principios conservadores. Su influencia fue decisiva para el aumento del apoyo juvenil a la figura de Trump, y su participación en la campaña y la toma de mando del exmandatario fue notoria. La comunidad política en general aguarda nuevos datos sobre la pesquisa, mientras sus allegados y seguidores lamentan la partida de este importante referente.